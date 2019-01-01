إدارة النصر تجتمع مع فيتوريا، والمدرب يعد بتصحيح الأخطاء

الفريق تلقى خسارته الثانية في دوري أبطال آسيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

اجتمعت إدارة النصر السعودي مع المدرب روي فيتوريا المدير الفني للفريق للحديث معه حول أسباب الخسارة أمام ذوب آهن أصفهان الإيراني في دوري أبطال آسيا.

وكان الفريق السعودي قد سقط على ملعبه بنتيجة 3-2 ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة القارية، ليتذيل ترتيب مجموعته دون أي رصيد من النقاط بعدما خسر لقائه الأول كذلك أمام الوصل بهدف دون رد في ملعب زعبيل في الإمارات.

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وأفادت صحيفة الرياضية السعودية عبر مصادرها الخاصة أن فيتوريا وعد خلال الاجتماع بتصحيح الأخطاء التي وقع فيها، وأنه سيُجري تعديلًا على خط الدفاع بعد عودة برونو أوفيني للعب عقب غيابه أسبوعين للإصابة.

جدير بالذكر أن النصر يحتل المركز الثاني في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي بفارق 4 نقاط عن الهلال في الصدارة، وسيواجه الوحدة يوم السبت القادم ضمن الجولة الـ24 من البطولة.

