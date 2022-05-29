رسالة عاطفية من هازارد إلى جمهور ريال مدريد: سأكون أقوى من أجلكم!

إيدين هازارد يعد بأن تنتهي فترة معاناته مع ريال مدريد، وأن يستعيد ذاكرة التألق بداية من الموسم المقبل.

وعد البلجيكي إيدين هازارد جناح نادي ريال مدريد الإسباني جماهير الفريق الملكي بأن يستعيد ذاكرة التألق بداية من الموسم المقبل، بعد ثلاث سنوات محبطة في "سانتياجو برنابيو".

هازارد فاجأ جماهير ريال مدريد في ساحة سيبيليس أثناء الاحتفال بالتتويج بلقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، معبرًا عن تفاؤله بشأن مستقبله مع ريال مدريد.

هازارد، وبعد أن ألقى عدد من نجوم ريال مدريد ومدربهم كارلو أنشيلوتي بكلمات حماسية إلى الجماهير، طلب الميكروفون ليوجه رسالة إلى الجماهير.

ماذا قال هازارد؟

هازارد قال في كلمته التي نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "إنني هنا منذ ثلاث سنوات، وتعرضت للكثير من الإصابات، لكن العام القادم سأعطي كل ما لدي من أجلكم".

وبمجرد أن أنهى كلمته، قام جميع لاعبي ريال مدريد باحتضان هازارد، والقفز لأعلى ولأسفل، مما أوضح أنه أحد أكثر اللاعبين المحبوبين في غرفة الملابس.

هازارد مر بوقت عصيب في ريال مدريد

واجه إيدين هازارد وقتًا عصيبًا منذ انضمامه إلى ريال مدريد، ويعرف أن مدين كثيرًا للنادي الملكي.

هازارد كان قريبًا من مغادرة ريال مدريد في يناير الماضي، وكان يعتقد أن النادي سيعرضه للبيع في الصيف الحالي، لكن يبدو الأمر بعيدًا عن الحقيقة الآن.

ولا يرغب هازارد في الرحيل من ريال مدريد، وهو الأمر الذي نقله إلى الإدارة والمدير الفني، وهم سعداء بذلك.

هازارد لم يسبب أي مشاكل منذ انتقاله إلى ريال مدريد، والآن بعد أن انتهى من الإصابات، يبدو متحمسًا أكثر من أي وقت مضى، ومقتنع من إمكانية نجاحه أخيرًا في ريال مدريد.

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