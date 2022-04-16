رسالة زوجة ليفاندوفسكي تشعل الجدل حول انتقاله لبرشلونة

حالة مستمرة من الجدل حول مصير المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ بعد نهاية هذا الموسم.

وينتهي العقد الحالي للمهاجم المخضرم مع النادي البافاري في يونيو 2023، وسط أنباء مستمرة حول تعثر المفاوضات حول التجديد.

ويعتبر برشلونة هو الطرف الأكثر اهتمامًا بالتعاقد مع ليفاندوفسكي، نظرًا للحاجة الملحة للنادي الكتالوني لتدعيم خط الهجوم.

إشارة من زوجته

قامت آنا ليفاندوفسكا زوجة اللاعب بنشر رسالة عبر حسابها على موقع "إنستجرام" تسببت في إثارة الجدل حول اقترابه من برشلونة.

وكشفت من خلال تدوينة عن تعلمها اللغة الإسبانية، حيث طلبت النصائح من متابعيها بخصوص هذه الخطوة.

وقالت آنا:"مرحبًا بكم، لقد بدأت في تعلم الإسبانية، هل من نصائح؟ أخبروني بأي شيء".

فيلا في مايوركا

وفقًا لمعلومات من شبكة "TZ" فإن ليفاندوفسكي وزوجته يمتلكان فيلا في مدينة مايوركا الإسبانية منذ حوالي عام.

وهو ما قد يشير إلى أن الشائعات حول انتقال اللاعب لبرشلونة، ليس لها أي علاقة بتعلمها الإسبانية، وقد يكون ذلك للتأقلم فقط خلال التواجد بمايوركا.

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