حالة من الجدل أثارها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد ظهوره مرتديًا رقم 10 خلال مباراة فريق باريس سان جيرمان.

ويستضيف باريس سان جيرمان على ملعب "حديقة الأمراء" نظيره نيس في ثمن نهائي بطولة كأس فرنسا.

كيف ظهر ميسي؟



المباراة التي تستمر أحداثها الآن شهدت مشاركة ميسي بالقميص رقم 10، وذلك للمرة الأولى منذ انتقاله إلى العملاق الفرنسي في الصيف الماضي.

واشتهر ميسي بارتداء القميص رقم 10 سواء في برشلونة أو منتخب الأرجنتين، وذلك منذ موسم 2008-2009.

ومنذ أن انضم ميسي إلى باريس وحصل على الرقم 30، كون أن البرازيلي نيمار دا سيلفا يحمل الرقم 10.

لماذا ارتدى ميسي رقم 10 اليوم؟

قواعد بطولة كأس فرنسا تلزم الأندية بتخصيص الأرقام من 1 إلى 11 لحامليها، انطلاقًا من ثمن النهائي.

الأمر الذي يبدو أن ميسي استغله في غياب نيمار، صاحب الرقم 10 المعتاد، ليعود لارتداء الرقم الذي صنع به التاريخ في برشلونة.

ويغيب نيمار عن باريس سان جيرمان منذ نوفمبر الماضي بسبب إصابة مروعة في قدمه، وبحسب بيان نشره موقع النادي أمس الأحد، فإن البرازيلي أنهى الفترة الأولى من البرنامج والخاصة بالركض.

اقرأ أيضًا:

مقابل 5 إسترليني فقط .. كارلوس يعود من الاعتزل ليوم واحد!

ما هي صفقات برشلونة في سوق الانتقالات الشتوية 2022؟

لماذا لا يحب المصريون "الأفضل في العالم" محمد صلاح؟