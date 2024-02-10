رسالة "الغريزة" لبنزيما تُثير تعجب وتساؤل جماهير الاتحاد!

كلمات لا تبدو مفهومة من النجم الفرنسي

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بعد ساعات من حذف جميع الصور الخاصة بالأندية التي لعب لها على موقع "إنستجرام"، خرج كريم بنزيما مهاجم الاتحاد برسالة جديدة عبر "سناب شات".

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النجم الفرنسي مر بفترة عصيبة خلال هذا الموسم، بدخوله في خلاف مع المدرب مارسيلو جايارد بسبب عدم مشاركته في المباريات، لتنتشر التكهنات حول مغادرته للاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ومع عودته مرة أخرى إلى التدريبات بشكل طبيعي والتأكيد على رغبته في البقاء بالسعودية، أثار بنزيما الجدل من جديد عن طريق ستوري نشرها عبر حسابه الشخصي.

النجم الفرنسي وضع صورة له ممسكًا بالكرة الذهبية وعلق عليها قائلًا:"الغريزة هي الشيء الحقيقي الوحيد".

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وأثارت هذه الرسالة تعجب المتابعين حول الهدف منها، وسط خلافاته المستمرة مع جاياردو ومحاولات إدارة الاتحاد لتخفيف التوتر بينهما.

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