والد ميسي يشعل أحلام الجمهور: "أتمنى عودته إلى برشلونة"
تمنى والد ووكيل أعمال ليونيل ميسي، خورخي ميسي، عودة نجله مرة أخرى إلى برشلونة يوماً ما.
الفريق الكتالوني كان قد أعلن عن فشله في تجديد عقد ليونيل ميسي في سوق الانتقالات الصيفي المُنصرم بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها، ليرحل عن قلاع "كامب نو" مُتجهاً إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.
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هل من الممكن أن يعود ميسي إلى برشلونة في المستقبل؟
التقطت كاميرات المشجعين والد اللاعب عند وصوله لمطار برشلونة، حيث سأله أحدهم: هل هناك احتمالية لعودة ليو إلى برشلونة مجدداً؟ليرد قائلاً: "أتمنى، يوماً ما".
ومن المُقرر أن ينتهي عقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو 2023، وفي حال توصل الطرفين إلى اتفاق فمن الممكن تمديد العقد لعام آخر.
وفي موسمه الأول مع باريس، تُوج بلقب الدوري الفرنسي بعد أن خاض 25 لقاء نجح من خلالهم في تسجيل 6 أهداف بينما أرسل 13 تمريرة حاسمة.
بينما شارك في دوري أبطال أوروبا بسبع مباريات، تمكن من خلالها في تسجيل خمسة أهداف.
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