"ردًا على خسارة النصر وطرده أمام الهلال" .. كريستيانو رونالدو يحضر مفاجأة للشارع السعودي!

مفاجأة جديدة من كريستيانو رونالدو..

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يجهز الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مفاجأة من العيار الثقيل، إلى الشارع الرياضي السعودي.

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رونالدو البالغ من العمر 39 سنة، انضم إلى النصر في الميركاتو الشتوي "يناير 2023"؛ بعد الرحيل عن العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد، وفي عقد لمدة موسمين ونصف.

وعلى الرغم من تحطيمه العديد من الأرقام مع قلعة العالمي؛ إلا أن الجدل يحيط بالأسطورة البرتغالية دائمًا، خاصة في المباريات الكبيرة، التي يبتعد فيها عن التهديف، أو حتى التي يتحصل فيها على الكروت الحمراء، مثلما حدث أمام الهلال، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، مساء يوم الإثنين.

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وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي صالح الفهيد، عن أن رونالدو سيدلي بحديثٍ صحفي؛ يناقش فيه أهم القضايا في الكرة السعودية، مع التطرق إلى أسباب خسارة النصر (1-2) أمام الهلال، في كأس السوبر السعودي 2023-2024.

الفهيد أوضح عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن كريستيانو رونالدو سيتحدث أيضًا عن "طرده" في مباراة فريقه الأخيرة أمام الزعيم الهلالي، إلى جانب العديد من القضايا الأخرى.

وأثار الإعلامي الرياضي الجدل؛ بتأكيده على أن رونالدو، قد يفاجئ الجمهور الرياضي في السعودية والعالم أجمع، بمواقفه.

جدير بالذكر أن مصادر خاصة لموقع "كووورة"، كشفت عن أن لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ستوقف رونالدو "مباراتين"؛ على خلفية طرده في ديربي النصر والهلال.

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