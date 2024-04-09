خاص | في انتظار الرسمي .. الكشف عن عقوبة كريستيانو رونالدو مع النصر بعد طرده أمام الهلال

القرار الرسمي سيصدر بعد أيام قليلة..

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يبدو أن علاقة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، مع العقوبات الانضباطية، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ أصبحت مسلسلًا لا يعرف النهاية أبدًا.

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رونالدو تعرض لعقوبة انضباطية، في الفترة القليلة الماضية؛ بعد حركاته المشينة، في ديربي الرياض بين النصر ونادي الشباب، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

والآن وبعد "الطرد المباشر" الذي تحصل عليه في مباراة الهلال والنصر، مساء أمس الإثنين، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي؛ أصبح الجميع يتساءل: "هل سيتعرض الأسطورة البرتغالية لعقوبة انضباطية جديدة؟!".

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مصادر خاصة لموقع "كووورة" كشفت عن أن محمد الهويش، حكم مباراة الهلال والنصر، دوّن في تقريره "أن كريستيانو رونالدو تحصل على الطرد المباشر؛ بسبب ارتكابه (سلوكًا مشينًا)".

ومن ناحيته.. أوضح أيمن الرفاعي، الرئيس الأسبق للجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم، أن عقوبة "السلوك المشين"؛ هي الإيقاف مباراتين، مع غرامة 20 ألف ريال سعودي.

الرفاعي أشار في تصريحات خاصة لـ"كووورة"، إلى أن العقوبة المرتقبة ضد رونالدو بـ"الإيقاف مباراتين"؛ تشمل لقاء الإيقاف التلقائي، نتيجة الطرد.

وإذا تأكدت هذه العقوبة بشكل رسمي؛ سيغيب رونالدو عن مباراتي النصر أمام الفيحاء والخليج، ضمن منافسات الجولتين 28 و29 من مسابقة الدوري.

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