رحيل عبد الرحمن العبود اقترب .. الاتحاد على أبواب "صفقة تبادلية كبرى" متفوقًا على الأهلي

رغبة نونو سانتو اقتربت من التنفيذ

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لا يبحث الاتحاد السعودي خارجيًا فقط عن صفقات في مركزي الجناح والدفاع، إنما لا تزال مساعيه الداخلية مستمرة، دعمًا لخط وسطه، بخلاف الصفقتين العالميتين المبرمتين بالفعل خلال الميركاتو الصيفي الجاري بالتعاقد مع الفرنسي نجولو كانتي والبرازيلي فابينيو.

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العميد وضع عينيه على فيصل الغامدي؛ لاعب وسط الاتفاق، ويبدو أن الصفقة وصلت لمراحلها النهائية، بحسب ما أكدت صحيفة "الشرق الأوسط".

الصحيفة أوضحت أن العميد توصل لاتفاق شفهي مع الاتفاق على شراء عقد الغامدي مقابل 35 مليون ريال سعودي، لكن لن يكتفى النادي الجداوي بالمقابل المادي فقط..

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أشارت "الشرق الأوسط" أن الصفقة ستتضمن إعارة عبد الرحمن العبود؛ جناح أيمن النمور، وانتقال حمدان الشمراني بشكل نهائي للاتفاق، بعدما ضمه بالفعل الأخير على سبيل الإعارة خلال الصيف الجاري، لكن يتبقى الاتفاق على التفاصيل المالية مع اللاعب بشأن رواتبه والمكافآت وغيرها.

ورغم هذا إلا أن الصحيفة أكدت أن الأهلي لا يزال يجري مباحثاته لخطف لاعب الوسط الشاب إلا أن مفاوض الراقي رفض زيادة "عرضه المالي الضعيف"، بينما اشترط نظيره الاتفاق الحصول على 57.5 مليون ريال دفعة واحدة، لإتمام الصفقة.

ومن جانبه، أكد الإعلامي الرياضي وليد الصيعري أن الاتفاق اشترط على الاتحاد كذلك تحمل رواتب العبود كاملة خلال فترة الإعارة، ولا يزال ينتظر رد مسؤولي العميد لإتمام الصفقة.

يذكر أن محاولات الاتحاد للتخلص من العبود جاءت بناءً على طلب من البرتغالي نونو سانتو؛ المدير الفني للفريق، لأسباب انضباطية أكثر منها فنية.

وتأتي مزاعم "الشرق الأوسط" رغم تأكيدات العبود قبل أيام قليلة عدم رحيله عن العميد، واستعداده لخوض منافسات كأس العالم للأندية السعودية 2023م.

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