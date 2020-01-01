"رحيل سواريز خسارة كبيرة لبرشلونة وفاتي هو خليفة ميسي"

تصريحات تبدو منطقية من أحد الأساطير..

تتواصل ردود الفعل المتعجبة من رحيل لويس سواريز عن برشلونة، وهذه المرة من ريفالدو، أسطورة كرة القدم البرازيلية، الذي اعتبار أن القرار لم يكن صحيحًا من الناحية الرياضية على وجه التحديد.

وانتقل سواريز إلى أتلتيكو مدريد مجانًا رغم بقاء عام في عقده مع برشلونة، وذلك في إطار الثورة الضخمة التي يقوم بها رونالد كومان منذ توليه قيادة البرسا منذ شهرين تقريبًا.

بديل سواريز لم يتواجد حتى الآن، في وقتٍ يود فيه كومان أن يضم مواطنه ممفيس ديباي والذي ينشط في ليون الفرنسي،مع استمرار اسم لاوتارو مارتينيز في التردد كحلم كبير لإدارة جوسيب ماريا بارتوميو.

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بالنسبة لريفالدو، فإن رحيل سواريز خسارة فنية لا يمكن تبريرها كثيرًا وحمّل كومان المسؤولية، فقال "أنا معجب كثيرًا بسواريز، لذلك أعتقد أنه لم يكن من الضروري رحيله عن برشلونة".

وأضاف "لا أجد تفسيرًا لرحيله سوى لتقدمه في العمر، لكن بالنسبة لي، وددت أن يبقى لويس سواريز بالتأكيد في برشلونة".

"على الرغم من أن الفريق يعمل بصورة تبدو جيدة في بداية الموسم، لكن يجب على الإدارة التعاقد مع مهاجم رقم 9. ليس من السهل التنافس مع عدم وجود أهداف سواريز، هذا كان قرار كومان في النهاية وهو من يتحمله".

كما تابع "دييجو سيميوني هو المدرب المثالي للاعب بصفات لويس سواريز، إنه لاعب لا يستسلم أبدًا ويحارب دومًا داخل وخارج منطقة الجزاء، لقد هبط في النادي المثالي لأسلوبه، أتلتيكو يتناسب تمامًا مع ما يبحث عنه اللاعب".

واستطرد متحدثًا عن ليونيل ميسي وقضية رحيله "لن يدوم ميسي إلى الأبد في برشلونة، لذلك يبدو لي منطقيًا للغاية تجديد عقد أنسو فاتي بمبلغ كبير".

وأتم "يحتاج برشلونة إلى الاستعداد للمستقبل بدون ليو ميسي، وفي تقديري فاتي من نوعية اللاعبين الذين يصنعون الفرق في أرض الملعب".

الجدير بالذكر أن حلقات هجوم ميسي على إدارة برشلونة الحالية لم تتوقف، حيث انتقد بقوة الطريقة التي تعامل بها بارتوميو مع لويس سواريز، وقد شاطره نيمار الرأي أيضًا.