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دوري أبطال أوروبا

رجل رائع – رجل مخيب| بورتو × ليفربول

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الأفضل والأسوأ في لقاء بورتو وليفربول في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

نجح فريق ليفربول في إقصاء نظيره بورتو من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز عليه في عقر داره برباعية مقابل هدف، وذلك في المباراة التي استضافها ملعب الدراجاو في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

بهذه النتيجة حسم الريدز مجموع مباراتي الذهاب والإياب لصالحه بسداسية مقابل هدفين.

وعن الأفضل والأسوأ في المباراة.

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ماني يعادل راش ويصبح ثاني أفضل هداف لفريق ليفربول في دوري الأبطال!

رجل رائع – ساديو ماني

Fabinho Sadio Mane Liverpool 2018-19

النجم الدولي السنغالي ساديو ماني أحرز هدفًا وصنع آخر وأصبح ثاني أفضل هداف لفريق ليفربول في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

ماني الذي قدم مباراة رائعة على المستوى الهجومي رفع رصيد أهدافه الأوروبية بقميص الريدز إلى أربعة عشر هدفًا، ليقترب من رقم ستيفين جيرارد الهداف التاريخي لفريق ليفربول في دوري أبطال أوروبا برصيد 21 هدفًا.

 

رجل مخيب – إيكر كاسياس

Iker Casillas Porto 2018-19

الحارس الإسباني المخضرم لم يقد بخبرته فريقه البرتغالي في مثل هذه المواجهة الصعبة، وظهر حارس ريال مدريد السابق بمستوى غير متوقع منه أمام ثلاثي ليفربول الهجومي ماني وصلاح وفيرمينو، وتلقى أربعة أهداف في أحد أسواء مبارياته مع الفريق البرتغالي.

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