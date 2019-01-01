ماني يعادل راش ويصبح ثاني أفضل هداف لفريق ليفربول في دوري الأبطال!

النجم السنغالي يحرز هدفه الرابع عشر أوروبيًا بقميص الريدز ويحقق مجدًا شخصيًا جديدًا

فيسبوك تويتر محمد عماد

أصبح اللاعب الدولي السنغالي ساديو ماني ثاني أفضل هداف لفريق ليفربول في تاريخ مشاركاته في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد هدفه في شباك فريق بورتو في المباراة التي استضافها ملعب الدراجاو في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ماني البالغ من العُمر 26 عامًا وصل إلى هدفه الرابع عشر في دوري الأبطال بقميص الريدز بهدفه أمام الفريق البرتغالي.

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بهذا الرصيد من الأهداف عادل ماني رصيد أهداف الأسطورة الويلزية إيان راش أحد أبرز الأسماء التاريخية في ليفربول.

ويفصل ماني سبعة أهداف عن رقم الهداف التاريخي لفريق ليفربول في دوري أبطال أوروبا وهو ستيفين جيرارد صاحب الـ 21 هدفًا.

يشار إلى أن ماني حاليًا هو ثاني أفضل هداف في الموسم الحالي للبريميرليج برصيد 18 هدفًا.