مهاجم برشلونة أصبح هدفًا لعدد من أبرز الأندية الإنجليزية.

يفكر نادي برشلونة الإسباني في أمر واحد خلال سوق الانتقالات الصيفية، يتمثل في التخلص من عدد من اللاعبين الزائدين عن حاجته، من أجل تحسين ميزانية الفريق وخفض سقف الراوتب.

وسيكون الدنماركي مارتن برايثوايت أحد اللاعبين الذين سيتخلص منهم برشلونة خلال الصيف الجاري، حيث يعلم اللاعب بالفعل من خلال وكلائه أنه يجب عليه مغادرة ملعب "كامب نو" قريبًا جدًا.

ورغم رغبة برايثوايت في القتال على مكان في برشلونة، لكن تعاقد النادي الكتالوني مع الهولندي ممفيس ديباي، والأرجنتيني سيرخيو أجويرو، جعل استمرار الدنماركي أمرًا مستحيلًا، حيث لن يتمكن من الحصول على دقائق للعب خلال الموسم المقبل.

وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن أداء برايثوايت خلال بطولة أمم أوروبا جذب أنظار عدد من أندية الدوري الإنجليزي إلى اللاعب الدنماركي، حيث تواصلت أربعة أندية من "البريميرليج" بالفعل مع برشلونة للتعرف على وضع اللاعب، رغم وجود عرض روسي سيكون كذلك قيد الدراسة.

ورغم لعب برايثوايت في مركز الجناح بشكل أكبر خلال بطولة أمم أوروبا، لكنه قدم أداءً ممتازًا، وترى أندية وست هام، وبرايتون، وبيرنلي ونورويتش سيتي، أن الدنماركي فرصة لا تعوض في سوق الانتقالات، لكن برشلونة فتح قناة تفاوض مع أحد الأندية الروسية، يمكن أن تؤتي بثمارها إذا قبل اللاعب العملية.

متى انتقل برايثوايت إلى برشلونة؟

انضم برايثوايت إلى صفوف برشلونة في فبراير 2020، قادمًا من نادي ليجانيس في صفقة بلغت قيمتها 18 مليون يورو، قيمة فسخ عقد اللاعب، بعد أزمة إصابات في الخط الأمامي ضربت النادي الكتالوني.

ورغم أن برشلونة أوضح دائمًا أن الدنماركي كان حلًا طارئًا وأنه يجب أن يبحث عن طريق للخروج من النادي في المستقبل، جعلت جائحة كورونا خروجه مستحيلًا في الصيف الماضي.

والآن يهدف برشلونة إلى الحصول على القيمة التي دفعها إلى ليجانيس في عملية بيع الدنماركي.

ما هي خطة برشلونة مع برايثوايت؟

يمتلك برشلونة خطة واضحة مع برايثوايت، تتمثل في أنه لن ينضم إلى الفريق في مرحلة التحضير للموسم الجديد، لذلك ستحاول إدارة "البلوجرانا" التخلص من الدنماركي عبر تسريع المفاوضات مع الأندية المهتمة بخدماته.

ويعطي برشلونة أولوية واضحة لبيع برايثوايت ولن يكون هناك خيار تبادل في هذه العملية.

ورغم رغبة الدنماركي في النجاح مع برشلونة، لكن مشاركته ستتقلص بشكل أكبر خلال الموسم المقبل، ورغم سعادة المسئولين في "كامب نو" بمستوى احترافية برايثوايت، إلا أن رحيله أصبح أمرًا لا مفر منه قبل بداية الموسم.

ماذا قدم برايثوايت مع برشلونة؟

منذ انضمامه إلى صفوف برشلونة، لعب مارتن برايثوايت 53 مباراة بقميص "البلوجرانا" في كافة البطولات بإجمالي 2119 دقيقة لعب.

وتمكن برايثوايت خلال تلك المباريات من تسجيل ثمانية أهداف، وصناعة أربع تمريرات حاسمة، وحصل على خمس بطاقات صفراء.

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