أخبار الانتقالات | ريال مدريد يطارد إيساك وفان دي بيك يرفض الرحيل

آرسنال يطارد كوتينيو
"إكسبريس" قالت إن آرسنال مهتم بعد بضم لاعب برشلونة فيليبي كوتينيو.
البرازيلي خارج حسابات برشلونة وسيحاول التخلص منه الصيف الجاري.
ميندي يضغط على ريال مدريد
أوضحت "ماركا" أن فيرلان ميندي يريد من ريال مدريد تعديل عقده الحالي مع الفريق.
عقد الفرنسي يمتد حتى 2025، ولكن الظهير الأيسر يريد رفع راتبه على أساس تألقه مؤخراً مع الميرينجي.
فان دي بيك يرفض دورتموند
بحسب "A Cast"، رفض دوني فان دي بيك عرضاً من بوروسيا دورتموند لضمه.
اللاعب رفض لأنه لا يريد أن يكون ضمن صفقة انتقال جادون سانشو في الاتجاه المقابل بحسب التقرير.
آرسنال يريد التخلص من ساليبا
أوضح "فوتبول لندن" أن آرسنال عازم على بيع مدافعه الفرنسي ويليان ساليبا.
اللاعب لم يخض أي لقاء رسمي بقميص الفريق منذ الانضمام الموسم الماضي، ويريد المدفعجية بيعه لإفساح المجال لضم بن وايت من برايتون بحسب التقرير.
وست هام يطلب ميلينكوفيتش
ذكر "كالتشيو ميركاتو" أن وست هام قدم عرضاً قيمته 18 مليون يورو لشراء نيكولا ميلينكوفيتش، مدافع فيورنتينا.
النادي الإيطالي لا يمانع بيع اللاعب الصربي ولكن يطلب 25 مليون يورو.
مانشستر يعرض دالو للبيع
علم جول أن مانشستر يونايتد لا يمانع بيع لاعبه الدولي البرتغالي ديوجو دالو خلال الصيف الجاري.
اللاعب يحظى باهتمام ميلان حيث لعب مُعاراً الموسم الماضي، ولكن الروسونيري ليس مستعداً لدفع المبلغ المطلوب من يونايتد.
لاتسيو يحسم صفقة توريرا
بحسب "بيدرو ألميدا"، نجح لاتسيو في حسم صفقة ضم لوكاس توريرا من صفوف آرسنال.
اللاعب كان مع أتلتيكو مدريد الموسم الماضي ولكن على سبيل الإعارة وحاول العودة لأمريكا الجنوبية من بوابة بوكا جونيورز.
ريال مدريد معجب بإيساك
ذكرت "آس" أن ريال مدريد تواصل مع وكلاء نجم ريال سوسييداد السويدي أليكساندر إيساك.
اللاعب برز في يورو 2020 الحالية، وبحسب التقرير دخل دائرة اهتمام النادي الملكي.