راموس يفسر احتفاله أمام إيبار

فسر نجم ريال مدريد سيرخيو راموس الاحتفال الذي قام به بعد الهدف الذي سجله في رباعية الفريق بمرمى إيبار مساء السبت بالليجا.

راموس سجل من علامة الجزاء ثم قام بالاحتفال بهدفه بطريقة غير التي تعود أن يقوم بها، ليقوم اللاعب لاحقاً بالتفسير عبر تويتر.

ما سر صحوة ريال مدريد الأخيرة؟

وتلقى راموس رسالة من فتاة طالبته بمساعدة أخيها الذي يعاني من مشكلة بصرية، وبسببها لم يتمكن من اللعب مجدداً، ليرد راموس بأنه إذا سجل سيهدي هدفه له.

Hola @SergioRamos te pido unos minutos para que leas este mensaje. Soy hermana de un chico de 16 años de Algeciras (Cádiz) que se llama Jesús al que desde hace unas semanas la vida le ha dado un gran vuelco.

Sigo⬇️⬇️ — Aitana Oliva❤ (@aitanaoliva_99) November 9, 2019

زيدان يُثني على هازارد ويرى أن ريال مدريد أصبح أكثر "كرمًا"

انتصار ريال مدريد الكبير وضعه في قمة ترتيب الليجا رفقة برشلونة برصيد 25 نقطة.