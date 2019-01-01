راموس: لم أقصد الإساءة باحتفالي لقد كان موجهاً لابن أختي

راموس حصل على بطاقة صفراء بسبب احتفاله بهدفه في شباك رومانيا

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد سيرجيو راموس، قائد المنتخب الإسباني أنه لم يقصد الإساءة لأحد باحتفاله بهدفه في شباك رومانيا، موضحاً سبب هذا الاحتفال.

وساهم راموس في فوز منتخب بلاده، على حساب رومانيا بهدفين لهدف بالجولة الخامسة للمجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة اليورو القادم.

وقال راموس في تصريحات عقبت اللقاء: "علينا أن نتعلم، قتل مثل هذه المباريات، كي لا نفقد الثلاث نقاط، لقد تعقدت المباراة كثيراً في آخرها".

وواصل: "في الشوط الثاني تراجعنا قليلاً بعد تقدمنا بهدفين، فاستفاد الخصم منها لم يكن لديهم ما يخسرونه لقد هاجموا، لذا علينا تعلم كيفية قتل تلك المباريات".

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وتابع: "لم أقصد باحتفالي إساءة لأحد من الجمهور، وإنما كان لأبني اختي نحن نرتدي نظارات، لقد أزعجني أن أحصل على بطاقة صفراء بسبب هذا الاحتفال".

وأتم تصريحاته قائلاً: "يجب أن نستمر بهذه الطريقة، نحن نريد الصدارة والفوز في كل المباريات المتبقية".