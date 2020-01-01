راموس: فالفيردي أحسن التصرف ولهذا تراجعت عن طريقة بانينكا

القائد يتطلع لحجز مكانه في تاريخ النادي الملكي

أثنى قائد ريال مدريد سيرخيو راموس على تصرف زميله الشاب فيديريكو فالفيردي، بعد تدخله على مهاجم أتلتيكو مدريد ألفارو موراتا لمنعه من تسجيل هدف الفوز بكأس السوبر الإسبانية في الدقائق الأخيرة للشوط الإضافي الثاني.

ورغم حصول اللاعب الأوروجوياني على بطاقة حمراء، إلا أن المدافع الأندلسي المولد، أصر على أنه كان سيكرر نفس التصرف إذا كان في نفس موقف فالفيردي.

وبعد المباراة قال راموس للصحفيين "إن ريال مدريد أكبر وأنجح نادي في العالم لشيء ما، ولهذا لا يتوقف عن حصد الألقاب على مدار تاريخه، ومن أجل هذا نستمر في فعل ذلك جيلاً بعد جيل، وهذا سر عظمة ريال مدريد".



وعن وصوله للقبه الشخصي رقم 21 مع الريال، قال "بالنسبة لي كان يومًا خاصًا. وعندما تأتي سنواتك الأخيرة ترى الأمور بشكل مختلف، هذا اللقب كان من التحديات ويتبقى لدي لقبان لأكون الأكثر حصولاً على الألقاب في تاريخ النادي، وآمل أن يحدث ذلك".

وسُئل لماذا لم يسدد ركلة الجزاء بطريقة بانينكا المفضلة بالنسبة له، قال "نعم فكرت في تنفيذها بهذه الطريقة، لكن لم أركن بأريحية بسبب كاحلي".

وأضاف بشأن الإصابة التي تعرض لها في الشوط الثاني "تعرضت لإصابة في كاحلي، وكنت قلقًا للغاية، لكن في النهاية عندما على المحك تنسى الألم، وآمل أن يمتد الأمر لفترة طويلة".

وختم حديثه برسالة لفالفيردي الذي تصدر عناوين الصحف الإسبانية الأمس، قائلاً "أعتقد أن أي لاعب في فريقنا كان في نفس الموقف كان سيتصرف بنفس الطريقة، لقد كانت مباراة حاسمة وكان علينا أن نفوز".

وكان لقب السوبر الإسباني الأول بالنسبة لزيدان في ولايته الثانية، ولقب السوبر الحادي عشر في تاريخ النادي، ليقلص الفارق مع برشلونة للقبين فقط.