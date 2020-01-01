بيريز: نريد من زيدان أن يمنحنا المزيد من البطولات

رئيس ريال مدريد يشيد بمدرب فريقه بعد الفوز بالسوبر الإسباني

قدم فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، الشكر لزين الدين زيدان على ما قدمه للفريق حتى الآن وتحقيق البطولات، والتي كان آخرها لقب السوبر الإسباني مساء اليوم.

وحقق ريال مدريد لقب السوبر الإسباني، بعد فوزه على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح بنتيجة 4/1، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

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وقال بيريز في تصريحات عقبت اللقاء: "نريد المزيد من البطولات الفترة القادمة، حققنا اللقب أمام منافس كبير".

وعند سؤاله عن مدرب الفريق زيدان، قال: "لقد حقق معنا الكثير من البطولات، أهنئه عليها وأتمنى أن يمنحنا المزيد من البطولات".

وعن لاعبي الفريق، كورتوا وفالفيردي وراموس قال: "اعتدنا أن يكون كورتوا من أفضل الحراس في العالم، لقد قدم مباراة كبيرة رفقة فالفيردي".

وواصل: "فالفيردي واحد من العظماء، بالرغم من حصوله على البطاقة الحمراء، لا نعلم ماذا كان سيحدث لو لم يفعل ذلك".

وأتم تصريحاته قائلاً: "لن يكون هناك أي احتفالات، نريد التركيز على القادم".

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ويستعد ريال مدريد لمواجهة، إشبيلية مساء السبت القادم في إطار مباريات الجولة الـ 20 من بطولة الدوري الإسباني.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني من ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 40 نقطة بفارق الأهداف عن برشلونة المتصدر.