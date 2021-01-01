سيرجيو راموس

راموس عن تجديد عقده: لا جديد يُذكر

دينا جركس
دينا جركس
دينا جركس
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sergio ramos
تصريح سيرجيو راموس بعد التأهل الى ربع نهائي دوري أبطال اوروبا

كشف قائد ريال مدريد سيرجيو راموس عن إستعدادات فريقه قبل مباراة الإياب في دوري الـ16 أمام أتالانتا، موضحاً أن الفريق لم يضع في ذهنه بتاتاً نتيجة الذهاب وأتى من أجل التأهل فقط.

وقال راموس في تصريح بعد المباراة: " لقد سيطرنا على المباراة، وكان بإمكاننا إضافة المزيد من الأهداف."

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وأضاف: "نحن سعداء بما قدمناه، وبإمكاننا تقديم المزيد وهذا ما نعمل عليه".

 

أما عن تجديد عقده فقال راموس: "ليس هنالك جديد يُذكر في هذا الصدد".

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أما عن أداء زميلة فينيسوس جونيور في المباراة فقال راموس: " عندما تقوم بأصعب شيء وتكون قد استحقيت تسجيل الهدف، يكون هنالك بعض الندم على ضياع الفرصة، لقد قدم مباراة رائعة."

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