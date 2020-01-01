راموس: بقائي في ريال مدريد متوقف على رئيس النادي

سعيد للغاية بالتتويج..

أشاد سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد، بمدربه زين الدين زيدان واعتبر أنه مفتاح التتويج بلقب الدوري الإسباني، فيما أكد على أنه يود الاستمرار داخل سانتياجو برنابيو لسنوات أخرى.

وكان ريال مدريد قد انتصر على ضيفه فياريال بهدفين مقابل هدف ليضمن بذلك لقب الليجا قبل نهاية البطولة بجولة وبعد فوزه في كل مبارياته منذ العودة من توقف فيروس كورونا.

راموس سجل عددًا وافرًا من الأهداف كان سببًا رئيسيًا في وصول تحقيق الميرنجي للقب الليجا بعد سنتين من الغياب، وبالنسبة للدولي الإسباني فإن عمله وزملائه كان كبيرًا للغاية.

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القائد قال للإعلام بعد المباراة "عندما تعمل جيدًا تتحصل على المكافأة فورًا، قدمنا أداءً مميزًا في العشر مباريات واستغلينا الفرص جيدًا".

"لقد كان موسمًا غريبًا، وكان علينا الفوز بكل المباريات، لم نعتمد على أنفسنا فقط ولم يوجد هامش الخطأ في رؤوسنا وقد أظهرنا ذلك، لا يمكن الفوز بمثل هذه المباريات بشكل مريح".

"هذا هو الدوري رقم 34 لريال مدريد بشكل عام والخامس لي مع النادي، أنا سعيد للغاية."

وعن زيدان قال "هو القائد ومفتاح الانتصارات، هو الذي يجب أن يحدث فرقًا، إنه شخص يثق فيه اللاعب، والقليل كذلك. نحبه ونؤمن به في غرف خلع الملابس، إنه ذو قيمة عالية وفريد من نوعه".

وأتم عن مستقبله "الأمر يتوقف على ما يريده الرئيس. أود أن أنهي مسيرتي في ريال مدريد، لا أعتقد أنه ستتواجد مشاكل سواءً بالنسبة لي أو الرئيس".

على صعيد متصل، تحدث تيبو كورتوا، حارس مرمى الريال، وشدد على أن الملكي قد رد على كل الصحف الكتالونية التي سخرت من إمكانية عودته بقوة بعد فيروس كورونا.

البلجيكي قال "بالعودة من العزل، كانت لديّ الثقة في فريقي أن بمقدورنا الفوز، رددنا على من قالوا لنا في كتالونيا أن علينا الصمت وأظهرنا ما يمكن لفريقنا تقديمه".

واختتم "كنت أعني بوضوح أنني على ثقة كبيرة بفريقي مهما كانت الظروف".