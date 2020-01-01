زيدان بعد التتويج بالدوري الإسباني: أسعد أيام حياتي كمدرب.. سعيد أكثر من تحقيق الأبطال!

تصريحات عاطفية للغاية..

أعرب زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، عن سعادته الكبيرة بالتتويج بلقب الدوري الإسباني، مُعتبرًا أن اليوم هو الأكثر سعادةً له في مسيرته التدريبية.

وكان ريال مدريد قد انتصر على ضيفه فياريال بهدفين مقابل هدف ليضمن بذلك لقب الليجا قبل نهاية البطولة بجولة وبعد فوزه في كل مبارياته منذ العودة من توقف فيروس كورونا.

هذه هي البطولة الحادية عشر لزيدان مع ريال مدريد والثانية له في ولايته الثانية التي بدأت منذ 2019، وبالنسبة له فإن هذه البطولة ربما تكون الأغلى على الإطلاق.

المزيد من الفرق

زيزو بعد مباراة فياريال قال للصحافة "شعوري هائل، ما فعله اللاعبون كان مثيرًا للإعجاب، ليس لديّ كلمات تصف مشاعري حاليًا".

وتابع "إن اللاعبين هم الذين يقاتلون، صحيح أن لي دوري، لكنهم هم من لديهم الإيمان. لديّ فريق رائع وأكون سعيدًا للغاية عندما أرى فريقي سعيدًا".

واستطرد "لقد كُنّا الأفضل لأننا من أحرزنا أكبر عدد من النقاط، هذا كل ما في الأمر. بالنسبة لي، إنه أحد أفضل أيام مسيرتي في التدريب".

"دوري أبطال أوروبا هو دوري أبطال أوروبا، لكن هذا الدوري يجعلني سعيدًا أكثر، فالدوري هو البطولة الأصعب التي تمتد لـ38 أسبوعًا والبطولة الرئيسية التي ننافس عليها"

وأتم "إنه أمر غريب بالنسبة للجميع فيما يتعلق بالاحتفال، كنا نريد أن نحتفل في ساحة سيبليس مع جماهيرنا لكن لا يمكننا القيام بذلك، المهم أنهم سعداء في المنازل الآن، هم سعداء لرؤيتنا نفوز وقد فعلنا ذلك لهم".

الجدير بالذكر أن ريال مدريد سيلتقي مع مانشستر سيتي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في أغسطس المقبل في ملعب الاتحاد بإنجلترا بعد الخسارة ذهابًا بهدفين مقابل هدف.