راموس يجتمع مع روبياليس ورئيس اللجنة الأوليمبية

ما سبب اجتماع راموس مع رئيس الاتحاد الإسباني؟

اجتمع قائد منتخب إسبانيا وريال مدريد، سيرخيو راموس، مع رئيس الاتحاد الإسباني، لويس روبياليس، وكذلك رئيس اللجنة الأوليمبية ألبرت لوكي.

راموس سبق وأعلن رغبته المشاركة في أوليمبياد طوكيو 2020 بعد خوض أمم أوروبا مع اللاروخا.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ راموس وشقيقه وكيل أعماله تناولا العشاء مع روبياليس ولوكي مساء الخميس الماضي في مطعم سوشي.

وأوضحت أنّ الرباعي ناقش فكرة خوض أوليمبياد طوكيو والتجهيز لتواجد راموس في البطولة.

وقد يؤثر الأمر على مستوى راموس الذي سيلعب في أمم أوروبا أيضًا مما يجعله لا يحظى بأي عطلة خلال فترة الصيف.

وكان المدير الفني للملكي زين الدين زيدان قد عبّر عن قلقه بهذا الشأن إلا أنّه أكد أنّ القرار الأخير يرجع للاعب.