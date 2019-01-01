راموس يدرس القيام بمخاطرة في فصل الصيف!

هل يسمح له زيدان بذلك؟

أشارت بعض الصحف الإسبانية إلى أن قائد ريال مدريد سيرخيو راموس، يدرس القيام بمخاطرة لا تتماشى مع تقدمه في السن، وذلك بالمشاركة في بطولتين دوليتين خلال فترة لا تتجاوز الشهر.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن المدافع الأندلسي المولد، لديه رغبة شديدة في المشاركة مع منتخب لا روخا تحت 23 عامًا، في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، التي ستستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو مطلع فصل الصيف.

وقالت الصحيفة، إن صاحب الـ33 عامًا "يريد الذهب الأولمبي لإكمال سجل أحلامه"، ومن ثم تمثيل المنتخب الأول في يورو 2020، التي ستقام بعد فترة قصيرة جدًا من الأولمبياد.

والمعروف أن لوائح الأولمبية العالمية، تسمح للمنتخبات المشاركة بالاعتماد على ثلاثة لاعبين بعمر أكبر من 23 عامًا، وهو ما سيجعل راموس يُطالب بحجز مكان من الثلاثة الكبار، رغم أنه سيكون قد كسر حاجز الـ34 عامًا، بخلاف ارتباطه بالمشاركة في اليورو، الأمر الذي قد يؤثر على لياقته بشكل سلبي، لصعوبة المهمة بالنسبة للاعب في منتصف الثلاثينات.

مشاركة شتيجن أساسيا ✅

جنابري يواصل التسجيل✅

عودة التانجو في الشوط الثاني ✅



أداء رائع من المنتخبين في مباراة أوفت بالوعود وأنتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق🔥 pic.twitter.com/JwTCizDtiG — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 9, 2019

ولم يكشف المصدر عن موقف زين الدين زيدان من مشاركة راموس في الأولمبياد واليورو معًا، فقط سلط الضوء على رغبة اللاعب في الفوز بالبطولتين الصيف القادم.