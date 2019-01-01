راموس: أراجونيس من أكثر الشخصيات التي ساهمت في تكويني

اللاعب سعيد بمسيرته الدولية الكبيرة..

عبّر سيريجيو راموس، لاعب ريال مدريد، عن امتنانه إلى المدرب الراحل لويس أراجونيس، معتبرًا إياه سببًا رئيسيًا في أي شيء قد يكون بلغه في مسيرته الدولية مع المنتخب الإسباني، مؤكدًا في نفس الوقت أنه لم يكن ليحلم بأن يحظى بمسيرة مثل هذه.

وسيكون راموس هو أكثر لاعب مشاركةً بقيمص المنتخب الإسباني عبر تاريخه عندما يُشارك في مباراة اللا روخا ومالطا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية، فستكون المباراة رقم 168 له مما دعاه للحديث عن ما يمثله ذلك له.

"لويس أراجونيس؟ لقد كان من أكثر الشخصيات التي أثرت بي، لقد كنت صغيرًا للغاية ومتهورًا بعض الشيء، نصيحته كانت بألف بالنسبة لي في ذلك الوقت."

وأضاف "رييس وفيرناندو توريس وأندريس إنييستا كانوا شبابًا معي أيضًا وكنّا في حاجة إلى أب لنا في كرة القدم. لقد قام لويس معنا بعمل لا يصدق، لقد راهن عليّ واستفدت كثيرًا من المشورات التي منحها لي.".

"بالنسبة لي، ستكون لحظة لا تنسى عندما يقدر ويعرف الجميع المجهود الذي بذلته من أجل تمثيل بلدك وما حققه بعد 168 مباراة. يقولون لي أنه سيكون يومًا خاصًا في قادش (مكان المباراة)، أحب هذه المدينة وهي قريبة من مدينتني. سأكون ممتنًا دائمًا."

كما استرجع راموس ذكرياته مع الاستدعاء الأول له للمنتخب الإسباني، فقال "أتذكر أنني كنت مع والدتي وأخي في المنزل وقدت عدت لتوي من التدريب، اتصل بي المسؤول الصحفي في إشبيلية ليخبرني أن أراجونيس قد استدعاني.".

"كان هذا عام 2005 لمباراة ودية أمام الصين، ارتداء قميص المنتخب الوطني كان حلمًا حينها وتحقق، كنت أقفز فرحًا ووالدتي تبكي من السعادة."

وتطرق قائد الملكي للحديث عن تحقيقه لكأس العالم مرة وكأس الأمم الأوروبية في مناسبتين، فقال "هذه اللحظات الثلاث هن الأفضل لي على الإطلاق، إن فرصة الفوز في النهائيات أمر لا يمحى من الذاكرة للأبد.".

"الحديث عن تمثيل المنتخب هو دومًا حديث عن الفخر والشجاعة والجهد والتفاني. آخذ كل لحظة وكأنها الأخيرة، لذلك أُبقي الطموح عندي باستمرار."

وأتم "التحدي المقبل لي هو لعب بطولة يورو 2020 ومحاولة الفوز بها. سنلعب دورًا كبيرًا، يجب أن أتعامل مع مشاركتي هذه بفخر كبير، وفي المستقبل ستكون هناك محفزات أكبر لي.".

يذكر أن راموس قد تحدث في الآونة الأخيرة عن رغبته في تمثيل المنتخب الإسباني في الأولمبياد المقبلة والمقرر لها في طوكيو صيف 2020 مستغلًا حق كل منتخب في إضافة ثلاثة لاعبين فوق السن الأولمبي.