"وداع جديد لجيل ريال مدريد الذهبي!" .. رسائل كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما إلى فاران بعد اعتزاله

خسارة جديدة لكرة القدم العالمية..

خسرت كرة القدم العالمية، واحدًا من أبرز المدافعين الذين مروا عليها، في السنوات القليلة الماضية؛ وهو النجم الفرنسي رافائيل فاران، الذي أعلن اعتزاله نهائيًا، اليوم الأربعاء.

فاران البالغ من العمر 31 سنة، انتقل من العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد إلى نادي كومو الإيطالي، في صيف العام الحالي؛ ولكنه قرر فسخ عقده مع الأخير، بسبب الإصابات المتكررة.

وبعد إعلان اعتزاله.. حرص الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما، ثنائي النصر والاتحاد السعوديين على التوالي، على توجيه رسالة إلى فاران.

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رونالدو علق على منشور اعتزال المدافع الفرنسي عبر موقع تبادل الصور "إنستجرام"؛ قائلًا: "مسيرة مهنية رائعة وأسطورة كرة القدم.. تهانينا على كل شيء أخي، وإلى اللقاء قريبًا".

ومن ناحيته.. وصف بنزيما في تعليقه على منشور فاران عبر "إنستجرام"، المدافع الفرنسي بـ"الأفضل"؛ موجهًا رسالة إليه بالقول: "أحسنت يا صديقي".

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وتزامل رافائيل فاران مع كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما، لعدة سنواتٍ، ضمن الجيل الذهبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، الذي حقق الثلاثية التاريخية المتتالية في دوري أبطال أوروبا "2015-2016، 2016-2017 و2017-2018"، كما لعب فترة قصيرة مع الأسطورة البرتغالية في صفوف العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد.

واعتزل كرة القدم مؤخرًا، عدد من أبناء الجيل الذهبي لفريق العاصمة الإسبانية؛ أبرزهم متوسط الميدان الألماني توني كروس، والجناح الويلزي جاريث بيل.

جدير بالذكر أن فاران بدأ مسيرته الكروية في لانس الفرنسي، قبل الانتقال إلى ريال مدريد عام 2011، والذي مثّله لـ10 سنوات كاملة؛ ليرحل بعدها إلى مانشستر يونايتد ثم كومو.