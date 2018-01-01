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الدوري الإنجليزي الممتاز

راشفورد: الكفة متعادلة قبل مواجهة ليفربول ومانشستر

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Getty Images
قمة منتظرة في إنجلترا الأحد

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

رفض ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، الحديث عن أفضلية ليفربول على فريقه قبل المواجهة بين الفريقين مساء الأحد.

ويحل يونايتد ضيفاً على ليفربول ضمن الجولة السابعة عشر من البريميرليج ويفصل الفريقين 16 نقطة.

وقال راشفورد مع "سكاي": "لا نذهب هناك ونحن لسنا مرشحين، نذهب هناك للفوز بالمباراة كأي مباراة أخرى".

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وأضاف: "هم فريق جيد، وطريقة لعبهم تصعب المباراة، ولكن سنحاول مجاراتهم واللعب بشكل أفضل، ولكن يجب أن نركز على أنفسنا".

وواصل الشاب: "يجب أن نرى الطريقة المُثلى لإيذائهم وتسجيل الأهداف".

وعن رأيه في أسلوب لعب جوزيه مورينيو: "هو مختلف وشخص يحب الفوز، في تحضيره للمباراة خصوصاً يفكر فقط في الفوز وكيفية تحقيق الأمر".

ويحتل يونايتد حالياً المرتبة السادسة في البريميرليج برصيد 26 نقطة.

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