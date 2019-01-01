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دوري الخليج العربي

راشد أحمد : الشارقة جاهز لحصد الدوري أمام الوصل

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الشارقة يواجه الوصل على ملعب زعبيل
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أكد راشد أحمد حارس مرمى الشارقة الإماراتي على استعداد جميع لاعبي الفريق لحسم لقب دوري الخليج العربي أمام نادي الوصل غدًا السبت.

الشارقة يواجه الوصل على ملعب زعبيل في دبي غدًا السبت ضمن الجولة 24 لدوري الخليج العربي لكرة القدم.

الشارقة الذي يتصدر ترتيب فرق الدوري برصيد 53 نقطة للفوز في مباراة الوصل للتتويج رسميًا بالدرع دون انتظار لمباراتيه المتبقيتين في الجولتين الأخيرتين.

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راشد أحمد أكد في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي على احترام فريق الوصل الذي يملك عناصر جيدة من اللاعبين.

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وعن تحقيق اللقب قال : "البطولة لا زالت في الملعب واللاعبين يبذلون جهودا كبيرة في التدريبات بالتعاون مع الجهاز الفني للظهور بشكل مرضي وتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة".

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