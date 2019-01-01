أبها يوجه الشكر للمصري أحمد مصطفى ويخالصه ماليًا

بعد 4 أشهر، يرحل المصري أحمد مصطفى عن صفوف أبها السعودي.

قررت إدارة نادي أبها، توقيع مخالصة مالية مع المصري أحمد مصطفى، ليرحل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

أبها كان ضم أحمد مصطفى خلال شهر سبتمبر الماضي، قادمًا من صفوف فريق جينك البلجيكي، في صفقة انتقال حر، حيث شارك في بعض المباريات.

ونشر الحساب الرسمي لنادي أبها، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يعلن خلالها توقيع مخالصة مالية مع أحمد مصطفى.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "وقعت إدارة نادي أبها مخالصة مالية مع اللاعب أحمد مصطفى بالتراضي بين الطرفين".

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وتابع: "قدمت إدارة النادي شكرها وتقديرها للاعب على ماقدمه خلال الفترة الماضية، من خلال مشاركته مع الفريق الأول لكرة القدم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين".

الاتحاد كان قدم احتجاجًا على أبها، حيث أكد على أن مصطفى مُقيد في الاتحاد البلجيكي، وبالتالي مشاركته مع فريقه سيكون مخالفًا لشروط مشاركة لاعبي المواليد في الدوري السعودي، حسب نص المادة السادسة.

وشارك أحمد مصطفى مع المنتخب الأولمبي المصري في أكثر من مباراة ودية، وهو ما استند عليه الاتحاد أيضًا، ولكن لجنة الانضباط رفضت احتجاج نادي الاتحاد.

ويحتل أبها المركز الرابع في ترتيب فرق الدوري السعودي برصيد 23 نقطة، حيث حقق الفوز في 7 انتصارات وتعادلين وخسر 4 مباريات.