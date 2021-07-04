رابطة الدوري الإسباني تقف في وجه برشلونة لتجديد عقد ميسي!

رابطة الدوري الإسباني ترفض التهاون ومنح برشلونة أي استثناء قد يساعدهم على تجديد عقد ليونيل ميسي.

يزداد تعقد الأزمة المالية لنادي برشلونة الإسباني يومًا بعد يوم؛ تجديد عقد ليونيل ميسي يصعب عن ذي قبل مع رفض رابطة الدوري الإسباني التهاون مع برشلونة.

ماذا يحدث في برشلونة؟

يعاني برشلونة، بطل كأس ملك إسبانيامن صعوبات مالية تستلزم توفيق أوضاعه والموازنة بين دخله وإنفاقه ما يدفعه لتقليص رواتب لاعبيه وموظفيه.

وكان آخر تقرير مالي لبرشلونة قد أظهر ديونًا تتجاوز المليار دولار مع تراجع في الدخل عما كان متوقعًا قبل جائحة فيروس كورونا.

المصيبة الكبرى لبرشلونة

أكثر ما يقلق إدارة برشلونة الآن بجانب ضبط الميزانية، التجديد لقائده وهدافه التاريخي الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي انتهى تعاقده بالفعل بداية الشهر الحالي، والذي لن يتم التجديد له إلا إذا قُلصت الرواتب في برشلونة.

في أي صف يقف تيباس؟

وفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو فإن ماتيو أليماني المدير الرياضي لبرشلونة عقد اجتماعًا قبل أيام في العاصمة الإسبانية مدريد مع خابيير تيباس رئيس رابطة الليجا.

تيباس أوضح الوضع المالي لبرشلونة وما يلزمه قائلًا في وقت سابق: "لو أراد برشلونة التعاقد مع لاعب يكلفه 25 مليون يورو راتبًا سنويًا فإن على النادي أن يسمح برحيل لاعبين سواء بالانتقال أو بتقليص الراتب بقيمة 100 مليون يورو".

وكان برشلونة قد توصل لاتفاق سابق مع لاعبيه لتقليص رواتبهم إلى 347 مليون يورو بعدما كانت 632.9 مليون يورو في موسم 2018-19.

ماتيو التقى بتيباس وحاول الاستفسار منه عن بعض الحلول البديلة والأكثر مرونة في حالتهم وعن الحل الأمثل في حالة تجديد التعاقدات كي يعلنوا عن تجديد عقد ميسي.

خابيير كان قد رد سابقًا بأنه لن يتهاون مع برشلونة أو نادٍ آخر على حساب باقي الأندية.

ما خطة برشلونة لإقناع تيباس بحل بديل؟

خطة برشلونة لإقناع تيباس والرابطة لمنحهم بعض الاستثناءات مبنية على ما يقدمه وجود ليونيل ميسي في الليجا من جذب لها ورفع قيمتها عالميًا خاصة بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد في 2018 والذي تنافس مع ميسي لسنوات وجذبا متابعين كُثر للبطولة الإسبانية.

النقطة الأخيرة لا تخيف تيباس الذي قال مرارًا إن الليجا لم تتأثر برحيل كريستيانو ويؤكد أنها لن تتأثر كذلك برحيل ميسي إن حدث.

رفض تيباس لأي استثناء خوفًا من أي مسائلة قانونية فيما بعد والأهم أن الأندية الإسبانية الأخرى ستطالب بالمثل.

لكن برشلونة لم ييأس بل يفتح خطوط اتصال مع ممثلي ميسي للوصول لأفضل صيغة لتجديد عقده ومواصلة الحوار مع تيباس للوصول لأفضل حل ممكن للنادي دون أي استثناءات أو خرق للقوانين.

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