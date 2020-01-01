يوفنتوس بدون رونالدو خلف نابولي ولن يتأهل لبطولة أوروبية

رونالدو أهم لاعب في صفوف السيدة العجوز هذا الموسم

لا يستطيع أحد أن ينكر دور رونالدو الهام مع يوفنتوس هذا الموسم، وحسمه للعديد من النقاط في مشوار السيدة العجوز بالدوري، الذي اعتلى صدارته قبل فترة إيقاف النشاط.

لعب رونالدو هذا الموسم مع يوفنتوس هذا الموسم 32 مباراة في كافة المسابقات، نجح خلالهم في تسجيل 25 هدفاً وصنع أربعة آخرين.

وقبل توقف المسابقات الأوروبية، كان يوفنتوس يتصدر ترتيب السيري آ برصيد 63 نقطة، كما وصل لإياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

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ولكن ماذا لو لم يتواجد الدون رونالدو مع السيدة العجوز هذا الموسم؟، بكل تأكيد كان الوضع سيختلف كثيراً وتتأثر أداء ونتائج الفريق بشكل واضح.

أهداف رونالدو هذا الموسم منحت يوفنتوس 31 نقطة في السيري آ، يتصدر بها ترتيب الدوري، إما بإنقاذ الفريق بالتعادل أو الفوز.

ظهور أهمية رونالدو بالنسبة لفريق السيدة العجوز، جاء من ثاني مباراة في الدوري أمام نابولي، عندما سجل هدف فريقه الثالث، في المباراة التي انتهت بفوز يوفنتوس بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

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صاحب الـ 35 عاماً، حسمت تسع مباريات لصالح يوفنتوس، سجل في كل مباراة منهم هدفاً بثلاث نقاط.

وبدون وجود رونالدو وأهدافه هذا الموسم في الدوري مع يوفنتوس، كان سيحتل الفريق المركز السابع في ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة، خلف نابولي صاحب الـ 39 نقطة.