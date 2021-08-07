رئيس نادي مكسيكي يتعهد بالتعاقد مع ميسي ورونالدو

حصل على المركز الرابع عشر الموسم الماضي

يؤمن ريكاردو ساليناس رئيس نادي مازاتلان المكسيكي، بمقدرته على التعاقد مع الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

برشلونة أعلن مؤخرًا رحيل ميسي عن الفريق بشكل نهائي، بعد الفشل في تسجيله بقائمة الموسم القادم، رغم الاتفاق معه على تجديد عقده.

ميسي أصبح الآن لاعبًا حرًا يمكنه الانتقال لأي فريق بالمجان، وسط توقعات باقترابه من الانتقال إلى باريس سان جيرمان، ولكن ساليناس أراد الخروج لجماهيره بمفاجأة.

ماذا قال رئيس النادي المكسيكي؟

ساليناس تواجد بفقرة سؤال وجواب مع جماهير النادي، وعندما تم سؤاله عن ميسي أجاب:"أفكر في دعوته من أجل التعاون معنا".

وعندما أعرب أحد المتابعين عن شكوكه في قدرة النادي على جلب النجم الأرجنتيني أجاب:"لدي الكثير من الإمكانيات لإحضار ميسي وكذلك كريستيانو رونالدو".

ووصل الأمر إلى قيامه بنشر صورة من خارج ملعب النادي، وأضاف مازحًا:"إنهم يجهزون بالفعل قميص ميسي هناك في كراكن، يا له من توتر".

ما هو نادي مازاتلان؟

يقع مقر النادي في ولاية سينالوا الشمالية الغربية في المكسيك، وهو مملوك من قبل ساليناس، أحد أغنى الأشخاص في البلاد بثروة تزيد عن 13 مليار دولار.

النادي تأسس في عام 2020 وظهر للمرة الأولى بالدوري المكسيكي الموسم الماضي وانتهى به الأمر في المركز الرابع عشر.

وبدأ الفريق بشكل جيد خلال الموسم الحالي، حيث تفوق في أول مباراتين له أمام كروز أزول وباتشوكا.

كيف يبدو مستقبل ميسي؟

العديد من التقارير الصحفية الفرنسية أشارت إلى اقتراب اللاعب من الانتقال إلى باريس سان جيرمان بعد خروج مانشستر سيتي من السباق.

صحيفة "as" الإسبانية كشفت عن مفاجأة، بتفاوض رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي مع وكلاء ميسي، ولكن النادي الفرنسي يظل يمتلك الأفضلية.

ويحاول باريس الضغط خلال الأيام القليلة القادمة، لإيجاد صيغة مناسبة لعقد الدولي الأرجنتيني الجديد، لينضم إلى كتيبة المدرب ماوريسيو بوتشيتينو.