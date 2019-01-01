رئيس نابولي يهدد ميرتينس وكاليخون ويلمح لعودة هيجواين

تعرف غلى تصريحات دي لورينتيس حول إمكانية رحيل كاليخون وعودة هيجواين

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

هدد أوريليو دي لورينتيس، رئيس نادي نابولي، دريس ميرتينس وخوسيه كاليخون بالرحيل إلى الدوري الصيني كما تحدث عن إمكانية عودة جونزالو هيجواين.

التقارير الصحفية تؤكد اقتراب فابيان رويز من الرحيل عن نابولي والانضمام إلى ريال مدريد.

وقال دي لورينتيس في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" الإيطالية: "أنا لا أجهز أي عرض كبير لهما وكل لاعب لديه قيمة تتحدد اعتمادًا على أين يلعب وكيف يلعب وعمره".

وتابع: "لو أرادا الرحيل إلى الصين والحصول على راتب أفضل وحياة حقيرة لموسمين أو ثلاثة فهذه مشكلتهم. لا أعتبر الكرة في الصين تنافسية كما أنّها بعيدة".

وحول إمكانية عودة هجواين إلى الجنوب الإيطالي، علّق: "لو طلب كارلو أنشيلوتي ذلك فلماذا لا نحاول؟".

كما طلب من قائد الفريق لورانزو إنسيني بتغيير سلوكه بقوله: "لا أحارب مع أنشيلوتي ولكنه المدرب وعلى إنسيني تغيير سلوكه ليرضى عنه المدرب".

جدير بالذكر أنّ إنسيني لم يشارك سوى في 7 مباريات فقط خلال الموسم الجاري