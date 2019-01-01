رئيس نابولي يُعّقد انتقال فابيان إلى ريال مدريد

المنتج السينمائي يخلط أوراق ريال مدريد

كشفت تقارير إيطالية عن مخطط رئيس نادي نابولي أوريليو دي لورينتيس، لعرقلة انتقال لاعب الوسط الإسباني فابيان رويز إلى صفوف ريال مدريد.

وربطت جُل وسائل الإعلام الإسبانية مستقبل صاحب الـ23 عامًا بالنادي الملكي، نظرًا لحاجة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان للاعب وسط من الطراز العالمي.

وأجمعت المنابر المحسوبة على الريال في الأيام والساعات القليلة الماضية، أن اللاعب الأندلسي انضم لقائمة المرشحين لحل معضلة وسط الريال، جنبًا إلى جنب مع دوني فان دي بيك، كريستيان إريكسن والهدف الأول بول بوجبا.

لكن صباح اليوم الثلاثاء، أكدت صحيفة "كورييري ديلو سبورت"، أن المنتج السينمائي الشهير بصدد توجيه ضربة غير متوقعة لنظيره في "سانتياجو بيرنابيو" السيد فلورنتنيو بيريز، وذلك ردًا على ما حدث في صفقة خاميس رودريجيز، الذي رفض الريال بيعه لفقراء الجنوب الإيطالي في الميركاتو الصيفي الأخير.

وبحسب الصحيفة الإيطالية التي تحظى بمصداقية لا بأس بها، فإن رئيس أصحاب "سان باولو" أعطى المسؤولين عن ملف التعاقدات وتجديد عقود النجوم الضوء الأخضر للتفاوض مع وكيل أعمال الدولي الإسباني، لمناقشة تجديد عقده براتب محسن، والأهم من ذلك إضافة شرط جزائي في العقد بأكثر من 100 مليون يورو.

🗣 بوفون عن نيمار: "أتحدث معه دائمًا، قلت له كيف بلغت الـ26 دون أن تفوز بالكرة الذهبية حتى الآن!"



"كان يجب أن يفوز بها حتى مع وجود ميسي ورونالدو، لا يجب أن ينتظر اعتزالهما، لأنه بنفس قوتهما!"



تتفق/تختلف؟ 👀 pic.twitter.com/P6fGijzIii — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 15, 2019

وذكر التقرير، أن هذه الخطوة ستكون بمثابة الرسالة الواضحة للريال الأندية الأخرى الطامعة في توقيع فابيان، منهم على سبيل المثال باريس سان جيرمان وبرشلونة، وذلك لتمسك نابولي باللاعب القادم من ريال بيتيس العام الماضي، في صفقة كبدت النادي الإيطالي حوالي 30 مليون بعملة القارة العجوز.