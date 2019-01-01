ليبي يقترب من العودة لقيادة الصين من جديد

ليبي يخلفه مواطنه كانافارو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشارت تقارير صحفية صينية أن الإيطالي مارشيلو ليبي في طريقه للعودة لقيادة المنتخب الصيني من جديد في الأيام المقبلة بعد رحيل مواطنه فابيو كانافارو.

وقرر كانافارو الاستقالة بعد فقط مباراتين وديتين في قيادة الفريق الشهر الماضي، ليعود لتدريب فريقه جوانزو إيفرجراند من جديد بعد صعوبة الجمع بين الوظيفتين.

وبحسب مراسلي "جول" في الصين، فالصحف الكبرى في البلد الآسيوي أكدت تواجد ليبي في الأيام الماضية بالبلاد للتفاوض على تولي مهمة المنتخب الوطني من جديد.

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صديق الأمس .. خصم اليوم😉😉 pic.twitter.com/giRrLMg9zr — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 1, 2019

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وأكد التقرير أن عقد ليبي الجديد سيكون حتى 2022 وسينقسم لبندين مهمين، الأول قيادة الفريق لمونديال قطر، والثاني هو بلوغ نصف نهائي أمم آسيا 2023 المقبلة.

وسبق لليبي تدريب المنتخب الصيني في الفترة من 2016 وحتى رحيله مطلع العام الحالي وتولي كانافارو المهمة، كما عمل مع جوانزو من 2012 وحتى 2014.