إنتر ونابولي يخططان لصفقة تبادلية في يناير

تدعيمات لهجوم الفريق

أفادت مصادر في إيطاليا تفيد بوجود مفاوضات بين إنتر ونابولي في الساعات الماضية من أجل عقد صفقة تبادلية بين ماتيو بوليتانو وفيرناندو يورينتي، مهاجما الفريقين.

وتراجع دور بوليتانو منذ وصول أنطونيو كونتي مدرباً لإنتر رغم كونه من العناصر الأساسية الموسم الماضي مع النيراتزوري.

وذكرت "سكاي" أن الناديين يتفاوضان على فكرة تبادل الإعارات لبوليتانو ويورينتي لمدة ستة أشهر بداية من انتقالات يناير المقبلة.

وكان المهاجم الإسباني أحد مطالب كونتي الصيف الماضي ليكون بديلاً لروميلو لوكاكو، وسيق لهما العمل معاً في صفوف يوفنتوس.

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وأوضحت وسائل الإعلام أن إنتر لايزال في مهمة بحث عن مهاجم إضافي، وطرح الفرنسي أوليفييه جيرو، مهاجم تشيلسي، كأبرز المرشحين.

نابولي من جانبه يبحث عن تدعيمات من أجل تدعيم مدربه الجديد جينارو جاتوزو لمساعدته للخروج من أزمة سوء النتائج، وتحسباً لرحيل دريس ميرتينز في يناير.

وعلق كونتي في تصريحات بعد الانتصار على جنوى بأن بوليتانو لاعب في صفوف فريقه وله دول، والدليل مشاركته أمام برشلونة وفيورنتينا.

وفاز إنتر برباعية نظيفة على جنوى السبت، بينما يلعب نابولي مساء الأحد أمام ساسوولو لحساب السيري آ.