رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي يكشف حقيقة العمل ضد النصر والهلال

كان من المُقرر إقامة مباراة الهلال والتعاون يوم الجمعة المقبلة 19 أبريل

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف عبدالإله مؤمنة، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم السعودي، عن سبب تأجيل مباراة فريقي الهلال والتعاون في الجولة الـ28 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان من المُقرر إقامة مباراة الهلال والتعاون يوم الجمعة المقبلة 19 أبريل إلا أن تأهل الزعيم إلى نهائي كأس زايد للأندية العربية ساهم في تأجيل المباراة.

📄- مواجهات على صفيح ساخن في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري السعودي، ومواجهة مؤجلة بين #الهلال و #التعاون.🔥🔥 pic.twitter.com/FBSoDdFzGH — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 16, 2019

المسؤول السعودي قال في تصريحاته لقناة "العربية: كان لابد من تأجيل لقاء الهلال والتعاون إلى 29 أبريل، رغم محاولتنا الالتزام بالمعايير الدولية والبدائل لم تكن موجودة.

عبدالإله مؤمنة واصل تصريحاته : "قرار التأجيل لا يمكن التشاور فيه مع الأندية لعدم وجود بدائل، اتينا لخدمة الرياضة، وليس للعمل ضد النصر والهلال".

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وأنهى المسؤول السعودي تصريحاته قائلاً : "حرصنا على تلافي الأخطاء في الموسم المقبل، وسينطلق بلقاء سوبر، وركزت اللجنة على أن تبدأ المسابقات في نهاية أغسطس".