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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي يكشف حقيقة العمل ضد النصر والهلال

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كان من المُقرر إقامة مباراة الهلال والتعاون يوم الجمعة المقبلة 19 أبريل
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشف عبدالإله مؤمنة، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم السعودي، عن سبب تأجيل مباراة فريقي الهلال والتعاون في الجولة الـ28 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان من المُقرر إقامة مباراة الهلال والتعاون يوم الجمعة المقبلة 19 أبريل إلا أن تأهل الزعيم إلى نهائي كأس زايد للأندية العربية ساهم في تأجيل المباراة.

المسؤول السعودي قال في تصريحاته لقناة "العربية: كان لابد من تأجيل لقاء الهلال والتعاون إلى 29 أبريل، رغم محاولتنا الالتزام بالمعايير الدولية والبدائل لم تكن موجودة.

عبدالإله مؤمنة واصل تصريحاته : "قرار التأجيل لا يمكن التشاور فيه مع الأندية لعدم وجود بدائل، اتينا لخدمة الرياضة، وليس للعمل ضد النصر والهلال".

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وأنهى المسؤول السعودي تصريحاته قائلاً : "حرصنا على تلافي الأخطاء في الموسم المقبل، وسينطلق بلقاء سوبر، وركزت اللجنة على أن تبدأ المسابقات في نهاية أغسطس".

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