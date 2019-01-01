رئيس لجنة الحكام السعودي للؤي ناظر: ما تطلبه غير موجود بالعالم

الاتحاد تعادل في الوقت القاتل مع الباطن، ورئيسه غير راضٍ

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن خليل جلال؛ رئيس لجنة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، رفضه مقابلة لؤي ناظر؛ رئيس اتحاد جدة، مؤكدًا حرص لجنة على تطبيق العدالة بين كافة الأندية.

وكان ناظر قد طلب عقد اجتماع فوري مع رئيس لجنة الحكام عقب مواجهة الاتحاد والباطن، مبديًا استغرابه من عدم الرجوع لتقنية الفيديو في ثلاث حالات تستدعي ذلك. (طالع التفاصيل)

خليل قال، خلال تصريحاته لبرنامج "الوقت الأصلي": "نحترم وجهة نظر لؤي ناظر وجميع الأندية، ونحن موجودون لخدمتهم، لكن الحقيقة على مستوى العالم لا يوجد أي لقاءات شخصية بين رئيس لجنة حكام ورؤساء الأندية، نحن نحترم شكواه وخطابات التظلم التي يمكن أن يقدمها للاتحاد السعودي".

وبسؤاله عن سبب تواجد الحكم سلطان الحربي بالمباراة وهو ما أثار جدلًا كبيرًا، أوضح: "أي مباراة يطبق بها تقنية الفيديو، فلابد أن يكون بها حكم مساعد لحكم الفيديو لتسجيل الأحداث فقط، دوره مثل السكرتير لحكم الفيديو، وليس له أي دور على الشاشة أو من ناحية التدخل في قرارات حكم الفيديو أو حكم الساحة، لذلك وجود سلطان الحربي كان التزامي".

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وأضاف: "في السعودية لدينا ثلاثة حكام فقط معتمدين لتقنية الفيديو، هم فقط الحكام الأساسيون في كل مباراة، ونضيف لهم حكم مساعد حتى يتمكن في المستقبل أن يصبح حكمًا للفيديو، فنحن حاليًا نؤهلهم لهذه الخطوة".

واختتم: "نحن حريصون على استقرار الوضع الرياضي وأن يكون الجو مناسب للعدالة وعدم تعرض أي نادٍ للظلم".

يذكر أن مواجهة العميد والباطن انتهت بتعادل الاتحاد في الوقت القاتل بهدف لكل منهما، ضمن الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

يحتل الاتحاد المركز الـ15 في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، بينما يحل الباطن في المركز الـ13 بـ18 نقطة.