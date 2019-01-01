رئيس الوصل الإماراتي يعتذر للجماهير بسبب سوء النتائج

رسالة اعتذار إلى جماهير الفريق وذلك على خلفية النتائج السلبية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

وجه راشد بالهول، رئيس مجلس إدارة نادي الوصل، رسالة اعتذار إلى جماهير الفريق وذلك على خلفية النتائج السلبية التي حققها الفريق خلال الفريق الأخيرة.

المسؤول بنادي الوصل قال عبر حسابه بموقع اتواصل الاجتماعي بـ "تويتر" : "جمهور الوصل لا نتعامل معه كعنصر متفرج، وإنما كشريك في مسيرة النادي، فلا يكتمل أي نجاح إلا بتعاون الأضلاع الثلاثة، وهم الجمهور واللاعبون والإدارة، وبابنا مفتوح للجميع لإبداء أي آراء إيجابية".

الفريق الوصلاوي تلقى العديد من الخسائر خلال الفترة الأخيرة، حيث خسر 5 مباريات من آخر 6 مواجهات خاضها، سواء على صعيد مسابقة الدوري أو كأس رئيس دولة الإمارات، وكذلك دوري أبطال آسيا.

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18 أبريل 🆚 الاتفاق

22 أبريل 🆚 لوكوموتيف الأوزبكي

27 أبريل 🆚 النصر

7 مـايـــو 🆚 الريان القطري pic.twitter.com/mArJ5zhHcU — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 16, 2019

وأضاف راشد بالهول عبر تويتر : "نعتذر عن النتائج السلبية في الفترة الأخيرة بسبب الغيابات والإصابات، بعد الإرهاق في المشاركات الخارجية التي أثرت على نتائجنا المحلية هذا الموسم".

وفي نهاية التغريدات قال : "نعد جماهيرنا بالنظر إلى كل الملاحظات التي قدموها لنا، وسنعمل على تطوير الجوانب الإدارية والفنية، لكي يتبوأ الوصل مكانه الطبيعي في جميع الرياضات والمنافسات.

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يُذكر أن نادي الوصل يحتل حاليًا المركز العاشر في دوري الخليج العربي حيث تمكن الفريق من جمع 23 نقطة وهو مركز لا يليق بجماهير الفريق التي تدعمه في جميع المناسبات.