تهنئة خاصة من عموري بعد تأهل الهلال إلى نهائي كأس زايد

لهلال تمكن من تخطي عقبة مواطنه الأهلي مساء أمس بعد احتكام الفريقين إلى ركلات الجزاء

فيسبوك تويتر ماجد جزر

قدم اللاعب الدولي الإماراتي عمر عبد الرحمن “عموري”، لاعب الهلال، التهنئة لزملائه وجماهير الفريق على التأهل إلى نهائي كأس زايد للأندية العربية.

الهلال تمكن من تخطي عقبة مواطنه الأهلي مساء أمس بعد احتكام الفريقين إلى ركلات الجزاء، ليحجز الزعيم مكانه في نهائي البطولة.

عموري غرد عبر حسابه على “تويتر”: “ألف مبروك للجماهير الهلالية، والجهازين الفني والإداري واللاعبين، على الوصول إلى نهائي بطولة الشيخ زايد رحمة الله عليه، ونتمنى تحقيق اللقب”.

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أما @MedoISC فيسألكم: من الدوري العربي الأفضل؟ pic.twitter.com/gLlnAiKMhY — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 15, 2019

ويلتقي الهلال مع النجم الساحلي التونسي، الخميس المقبل، في المباراة النهائية، على ملعب هزاع بن زايد، بمدينة العين الإماراتية.

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يُذكر أن عموري غاب عن الهلال منذ بداية الموسم بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، ويقوم اللاعب حالياً بفترة التأهيل للعودة إلى الملاعب من جديد.