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رئيس الهلال يكشف حقيقة رفع الحذاء في وجه الجماهير

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سقط الهلال بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

علق سمو الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال السعودي على اللقطة التي أثارت جدلاً كبيراً عقب خسارة فريقه لقب كأس زايد للأندية أمام النجم الساحلي التونسي.

وكان بن فيصل قد قام بالإشارة على حذائه موجهًا هذه الإشارة إلى فئة من الجماهير المتواجدة في المدرجات دون الوضوح القصد من هذه الإشارة.

وقال بن فيصل في تصريحاته بهذا الشأن : كان أحد الزملاء في الملعب يتساءل عن سبب اعتراض كارلوس إدواردو على هدف النجم الساحلي الثاني وعما اذا كان تسلل.

وأضاف : كنت أشرح له أن الكرة ضربت قدّم اللاعب التونسي قبل خروجها والمفترض احتسابها رمية تماس لنا.

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وسقط الهلال بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب هزاع بن زايد أمس الخميس.

يذكر أن فريق النجم الساحلي التونسي، توج بلقب كأس زايد للأندية الأبطال (البطولة العربية في نسختها الأولى)، وذلك على حساب نادي الهلال.

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