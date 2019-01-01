رئيس النصر يفتح النار على قصي الفواز ويُطالبه بالاستقالة

قصي الفواز رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم

فيسبوك تويتر ماجد جزر

فتح سعود آل سويلم رئيس مجلس إدارة نادي النصر، النار على قصي الفواز رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وطالب سويلم رئيس الاتحاد السعودي بتقديم استقالته من رئاسة اتحاد القدم، ووصفه بالإداري الفاشل، مشددًا على أن النادي لا يثق في الاتحاد الذي يديره الفواز، ولا في قرارات لجنة الانضباط.

رئيس النصر غرد عبر تويتر : مبروك لجماهير النصر هذا الانتصار، الذي أتى رغم الأخطاء التحكيمية الفاضحة، وقد قدمنا على إثرها احتجاجًا، ولكن.. ليس لدينا أي ثقة في اتحاد يقوده قصي الفواز، ليس لدينا ثقة في لجنة الانضباط، والتي قد تكون صورية مثل لجنة المسابقات.

حمد الله: النصر يتعرض لظلم تحكيمي ومستعد للاعتزال في هذه الحالة

وأضاف رئيس العالمي: العبث الحقيقي الذي يقوده قصي الفواز اليوم، باتحاده الإداري الضعيف وتخبطاته العملية العديدة لا تدل على أن من يدير الاتحاد إلا رجل فاشل إدارياً وعملياً والشواهد كثيرة.

واستشهد آل سويلم برحيل رئيس لجنة الحكام السابق قائلاً : تم إعفاء مارك كلاتنبيرغ منذ عدة أشهر ولكن لم يستطيع الاتحاد السعودي توفير بديل بسبب الفشل، بل المصيبة أنه تم تكليفه بمهام أخرى، ويخرج رئيس الاتحاد بتصريح هزيل بأن إيجاد بديل يتطلب الجهد والعلاقات.

سعود السويلم: أتمنى من أخي قصي الفواز أن يملك الجرأة في تقديم استقالته، فهي الحسنة الوحيدة التي قد تكون له في الجانب الرياضي.🗣️ pic.twitter.com/YlUOAjFu1V — موقع قول السعودي (@GoalSA) January 28, 2019

الهجوم تواصل مغرداً : إعفاء رئيس لجنة الانضباط اليوم ليس إلا محاولة لتغطية الفشل، هل هو من يصدر القرارات ولجنته أم الأخ قصي على غرار فضيحة لجنة المسابقات؟! شاهدنا تصاريح متشابهة صدرت عليها عقوبات وأخرى لم تصدر؟ من يترجم له؟ ومن يزوده بذلك؟ ماذا قدم قصي الفواز لاتحاد الكرة؟ غير الفشل في إدارة الدوري؟ والفشل في إدارة المنتخب؟ والفشل في إدارة الاتحاد؟ ونجح في تحقيق كل خطوات الفشل.

رئيس النصر أنهى تغريداته : أتمنى من أخي قصي الفواز أن يملك الجرأة في تقديم استقالته، فهي الحسنة الوحيدة التي قد تكون له في الجانب الرياضي، فقد أظهرت من يعمل تحت مظلتك بأنه مجرد تكملة عدد وما يحزن أن البعض له تاريخ عريق وسيتلطخ بالفشل بسبب قيادتك.