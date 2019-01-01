رئيس الفيصلي يؤكد التمسك ببقاء فهد الأنصاري

خامة فنية ممتازة، وهو مكسب كبير لأي فريق كرة قدم

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكد فهد المدلج، رئيس نادي الفيصلي، تمسك إدارة ناديه ببقاء لاعب الوسط الدولي الكويتي فهد الأنصاري مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

نادي الفيصلي كان قد تعاقد مع اللاعب في الميركاتو الصيفي الماضي على سبيل الإعارة قادمًا من نادي القادسية الكويتي.

لؤي الناظر رئيس #الاتحاد: "نراكم في معقل الاتحاد يا جمهور العميد تعودنا دائما وقفتكم خلف الفريق في السراء والضراء". 🗣️#الاتحاد سيلاقي #النصر على ملعب الجوهرة يوم السبت المقبل في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.



(@ittihad :📸) pic.twitter.com/B6LSgPQ26O — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 23, 2019

المدلج قال في تصريحات صحفية : "سيتم الجلوس مع اللاعب"، وهو خامة فنية ممتازة، وهو مكسب كبير لأي فريق كرة قدم".

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وأضاف رئيس الفيصلي : "سنتواصل مع إدارة القادسية من أجل الإبقاء على اللاعب مع الفيصلي، حيث تنتهي إعارته مع نهاية الموسم الحالي".

يُذكر أن العديد من التقارير قد تحدثت عن رغبة المدير الفني التشيلي لويس سييرا في إعادة اللاعب إلى نادي الاتحاد من جديد.