رئيس الزمالك يُعلن عن زيادة جماهير الزمالك أمام النجم الساحلي

يلتقي الزمالك أمام النجم الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلن رئيس نادي الزمالك، عن زيادة عدد الجماهير التي ستحضر مباراة الفريق المقبلة أمام النجم الساحلي التونسي إلى 30 ألف مشجع.

ويلتقي الزمالك أمام النجم الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية والتي تجمع الفريقين على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

وقال رئيس الزمالك أنه تمت طباعة 10 آلاف تذكرة خاصة بحضور مباراة الزمالك والنجم الساحلي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، والمقرر لها الأحد 28 أبريل الجاري.

ترتيب الدوري المصري الآن 📊



⏸️1⃣بيراميدز - 63 نقطة

🔺2⃣الأهلي - 61 نقطة

🔻3⃣الزمالك - 60 نقطة



💢جدير بالذكر أن بيراميدز لعب 29 مباراة بينما الأهلي والزمالك لعبا 27 مباراة حتى الآن



الدوري هذا الموسم 🔥😍 pic.twitter.com/S6GWPusaCE — جول مصر (@goaleg) April 25, 2019

وأضاف أن مجموع التذاكر المخصصة لجماهير نادي الزماك بالمباراة هو 30 ألف تذكرة، وسيتم توزيع 20 ألف تذكرة أخرى في يوم المباراة من خلال منافذ بيع بالإسكندرية أمام ستاد برج العرب وفي منطقة سموحة ومن مقر نادي الزمالك.

وفي إطار أخر، أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن عقوبات قاسية على كل من شارك في الاعتداء على مصور صحفي بإحدى المؤسسات الصحفية المصرية، على هامش مباراة فريقه وبيراميدز الأخيرة بالدوري المصري الممتاز.

عامر حسين يكشف عن طريقة اختيار الفريق المشاركة في البطولات الأفريقية الموسم المُقبل

وأوضح في تصريحات تلفزيونية مصرية، أنه على الرغم من أن المصور الصحفي سبق وقام باستفزاز لاعبي وجماهير الزمالك أكثر من مرة، لكن قيم النادي ومبادئه تمنع السماح لأي فرد القيام بتلك التصرفات.