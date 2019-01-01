رئيس الزمالك: بيراميدز جامد على الأهلي فقط وتعادلنا يهدي الأحمر الدوري

رئيس القلعة البيضاء يعد لاعبيه بمكافآت خاصة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

عقد رئيس نادي الزمالك جلسة مع لاعبي فريقه، لحثهم على الفوز أمام بيراميدز، مؤكدًا أن الفارس الأبيض قادر على تخطي هذه المباراة والانفراد بصدارة الدوري.

الأبيض يلاقي الكتيبة الزرقاء غدًا الثلاثاء، ضمن مؤجلات الجولة الـ26 من الدوري المصري الممتاز.

وقال رئيس القلعة البيضاء، موجهًا حديثه للاعبين: "هذه مباراة الدوري من وجهة نظري، التعادل في هذا اللقاء يعني إهداء الأهلي اللقب، فما بالك إذا خسرنا؟، هدفنا الفوز فقط".

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وأضاف: "علاقتكم بلاعبي بيراميدز على أفضل ما يرام، ومثلما جلب لنا تركي آل الشيخ نصف لاعبي الفريق الحاليين، فنصف لاعبي بيراميدز كذلك كانوا بالزمالك كأيمن منصور وعمر جابر وأحمد الشناوي وعلي جبر".

رئيس الزمالك تابع: "لولا طرد عبد الله جمعة في لقاء الدور الأول لتمكنا من الفوز على بيراميدز، وهذا الفريق ليس جامد علينا بل على الأهلي فقط، والبعض يلوح بعمر خربين رغم أننا واجهنا الهلال السعودي وهو يلعب في صفوفه ومع ذلك فزنا عليه، وكينو لعب معه مباراة الدور الأول وتعادلنا كذلك".

واستكمل: "بيراميدز ليس أقوى من الزمالك، بل لاعبينا أفضل منهم، ومدربنا كذلك أفضل من مدربه، هذه مباراة كرة قدم، وقادرون على الفوز بها".

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واختتم: "علاقتنا ببيراميدز علاقة محترمة وبمالكه تركي آل الشيخ، نريد أن تخرج المباراة بروح عالية يراها العالم بأكمله، وفي الأخير هدفنا الفوز، وأعدكم بمكافأة خاصة حال الفوز".

يذكر أن لقاء الدور الأول بين الفريقين انتهى بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما.

ويقتسم الثنائي صدارة جدول الترتيب برصيد 60 نقطة، وإن كان للأبيض مباراتين مؤجلتين، فيما يحل الأهلي في المركز الثالث بـ58 نقطة.