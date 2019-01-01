تركي آل الشيخ: مواجهة الزمالك صعبة والشناوي سيضيعنا

طريقة خاصة يتبعها مالك بيراميدز في التعليق على مباريات فريقه أمام الأهلي والزمالك

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

علق تركي آل الشيخ؛ مالك نادي بيراميدز، بطريقة ساخرة على مواجهة فريقه المرتقبة أمام الزمالك، المقرر إقامتها في 23 من الشهر الجاري.

المباراة من المقرر أن تقام على استاد الدفاع الجوي، ضمن مؤجلات الجولة الـ26 من الدوري المصري الممتاز.

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ويعتمد مالك القلعة الزرقاء على طريقة ساخرة، للتعليق على مواجهات فريقه أمام قطبي الكرة المصرية، حيث يتعمد التقليل من فريقه وإعلاء شأن الخصم.

آل الشيخ كتب، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ماتش الزمالك صعب … التعادل حلو … مع إنبي حاسس إن بيراميدز حيخسر … والشناوي حيضيعنا!".

ويقتسم بيراميدز مع الزمالك صدارة جدول الترتيب برصيد 60 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي، صاحب المركز الثالث.

وتخطى الأزرق، المارد الأحمر بعدما تغلب عليه في المباراة الأخيرة بهدف وحيد، ضمن مؤجلات الجولة الـ25.

يذكر أن لقاء الدوري الأول بين الفريقين انتهى بالتعادل الإيجابي بثلاثية لكل منهما.