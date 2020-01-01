مقترح فريد من نوعه لاستئناف دوري الأبطال في أغسطس

البطولة ستقام في تركيا

يواصل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اجتماعاته من أجل حسم مصير المسابقات المختلفة هذا الموسم، سواء على المستوى المحلي أو القاري في ظل أزمة كورونا.

الفيروس تسبب في توقف جميع المسابقات في شهر مارس الماضي، عدما تفشى بشكل واسع في مختلف أنحاء العالم وبالعديد من البلدان الأوروبية.

صحيفة "ميرور" البريطانية، كشفت عن مقترح جديد من أجل استئناف الموسم، وخوض بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في شهر أغسطس.

المزيد من الفرق

ويأتي ذلك للتوافق مع خطط الاتحادات المحلية في أوروبا، باستئناف جميع المسابقات قبل هذا الموعد وتحديد أبطال كل الدوريات.

وأوضحت "ميرور" أن الباب يبقى مفتوحاً أمام فكرة بطولة مصغرة لكل مسابقة في أغسطس، حيث يتم لعب المباريات المتبقية بنظام المواجهة الواحدة وليس الذهاب والإياب.

الأمر سيمثل مشكلة لبعض الفرق التي خاضت مباراة واحدة فقط في دور الـ16 مثل بايرن ميونخ، تشيلسي، ريال مدريد ومانشستر سيتي وبرشلونة ونابولي.

جرح عاطفي وبكاء متكرر - أقسى اللحظات في مسيرة رونالدو

ماتيرازي: كنت أكره كونتي وميليتو تمنى قتل بالوتيلي

ومن المتوقع إقامة البطولة المصغرة في مدينة اسنطبول التركية المقرر استضافتها لنهائي الأبطال، مع اقتراح يومي 26 و29 أغسطس كموعد للمباراة النهائية لدوري الأبطال والدوري الأوروبي.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، سيعقد اجتماعاً يوم الثلاثاء القادم بمشاركة 55 اتحاد بمختلف أنحاء القارة، لمناقشة الخطة الجديدة لعودة النشاط تزامناً مع أزمة كورونا.