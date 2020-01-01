رئيس الأهلي للاعبيه: ثقتي بكم لا حدود لها

مؤمنة يُحفز لاعبي الأهلي قبل عودة النشاط

شهد مقر النادي الأهلي السعودي اليوم الأحد، حضور لاعبي الفريق الأول لكرة القدم والأجهزة الفنية، الطبية والإدارية، وذلك تمهيدًا لاستئناف التدريبات الجماعية من جديد.

جاء ذلك بعد أن أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتعاون مع وزارة الرياضة في وقت سابق عن عودة النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية، ابتداءً من اليوم الأحد 29 شوال الموافق 21 يونيو ميلاديًا.

واجتمع رئيس النادي، الأستاذ عبد الإله مؤمنة، باللاعبين وقدم لهم التهنئة على عودة النشاط الرياضي بالمملكة، كما حثهم على ضرورة بذل كل ما لديهم من أجل تحقيق الانتصارات فيما تبقى من مباريات في المسابقات المحلية والآسيوية التي تنتظر الفريق خلال الفترة المقبلة.

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وقال مؤمنة في هذا الشأن: "أملك ثقة كبيرة في قدرة اللاعبين على تحقيق الانتصارات في هذا التوقيت الهام من منافسات الموسم الحالي، المحلية التي تشمل كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والآسيوية المتعلقة بدوري أبطال آسيا.

هذا وقد عقد مسؤولو وزارة الصحة بالمملكة اجتماعًا مع اللاعبين والجهاز الطبي للحديث عن البروتوكول الطبي الذي سيتم اتباعه في التدريبات والمباريات القادمة وفقاً لتعليمات وزارة الرياضة.

وتجدر الإشارة إلى أن الأهلي كان يحتل المركز الرابع في لائحة ترتيب الدوري السعودي في الفترة التي سبقت توقفه، وذلك برصيد 37 نقطة جمعهم من انتصار في 11 مباراة وأربعة تعادلات وخسارة في سبع مباريات.