أندية الليجا تتضامن لمساعدة برشلونة على تجديد عقد ميسي!

رؤساء أندية الليجا سيتضامنون لمساعدة برشلونة لتجديد عقد ليونيل ميسي.

يبدو أن بعض أندية الدوري الإسباني مهتمة ببقاء ليونيل ميسي قائد برشلونة مع فريقه بنفس رغبة برشلونة في استمرار اللاعب.

كيف ستساعد أندية الليجا في بقاء ميسي؟

ينوي عدد من رؤساء أندية الليجا الكبرى مساعدة برشلونة على إعادة التوقيع مع قائده وهدافه التاريخي ليونيل ميسي بحسب برنامج إل ترانزيستور الإذاعي.

المساعدة وفقًا للمذيع ألبرتو فيرنانديز قد تصل إلى المساهمة في "الدفع" لتجديد عقد اللاعب، لكنه لم يكشف كيف سيتم ذلك وبأي آلية قانونية.

أسماء رؤساء الأندية لم يُكشف عنها، لكن لديهم اعتقاد واضح؛ بقاء ليو مفيد جدًا للكرة الإسبانية.

لماذا يصعب تجديد عقد ميسي؟

انتهت علاقة قائد الأرجنتين ليونيل ميسي مع ناديه برشلونة بنهاية شهر يونيو الماضي؛ التجديد مع ميسي لن يكون سهلًا نظرًا للضائقة المالية التي يعاني منها برشلونة بسبب الديون التي تجاوزت المليار دولار.

كما أن رابطة الليجا ترفض التهاون مع برشلونة ومنحه استثناءً في سقف الرواتب التي وضعته للأندية.

هل بقاء ليو أفضل لليجا؟

يعد ليونيل ميسي، هداف الليجا التاريخي، واحدًا من أشهر لاعبي العالم في الوقت الحالي وأحد أشهر الوجوه الإعلانية.

استمراره سيشكل مصدر قوة رياضية وإعلانية للبطولة الإسبانية في مواجهة الدوريات الأخرى خاصة الإنجليزي والإيطالي الذي حظى بخدمات كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد التاريخي بانتقاله إلى يوفنتوس.

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