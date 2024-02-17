ذنب دي خيا في رقبة كاسترو .. الأزمة التي ستظل تطارد النصر للأبد!

النصر يحتاج إلى حارس .. ودي خيا يحتاج إلى فريق!

SHAHID

على الرغم من تحقيق النصر الفوز على نظيره الفتح، إلا أن هناك أزمة حقيقية يُعاني منها العالمي، يبدو أنها ستظل تُطارده إلى الأبد!

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وحقق النصر الفوز على الفتح بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 20 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

ولكن اللقطة السلبية التي جعلت جماهير النصر تشعر بالقلق الحقيقي، هي إصابة راغد النجار الحارس الذي يعتمد عليه لويس كاسترو بصفة أساسية، والاستعانة بالحارس وليد عبد الله.

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الأزمة التي ستظل تُطارد النصر

بدأت أزمة حراسة المرمى في نادي النصر، بعد رحيل الأسترالي برادلي جونز عام 2021، ليظل العالمي يُعاني من أزمة حراسة المرمى، حتى تم التعاقد مع الكولومبي دافيد أوسبينا في صيف 2022.

وقتها شعرت جماهير النصر أن الأزمة انتهت، خاصة أن بداية أوسبينا مع الفريق كانت مبهرة، ولكن بعد 6 أشهر فقط، تعرض الكولومبي لإصابة قوية جدًا في مرفق اليد، ليغيب على إثرها لمدة طويلة.

ورفض البرتغالي لويس كاسترو قبل بداية الموسم الحالي، التعاقد مع حارس أجنبي، ليتم الاعتماد على الحارس الصاعد نواف العقيدي، الذي قدم بالفعل أداء رائع، نال إعجاب الجميع، ليعود الأمل مرة أخرى للجماهير النصراوية.

وزاد اطمئنان جماهير النصر، بعدما عاد أوسبينا من الإصابة، ليظن البعض أن أزمة حراسة المرمى انتهت في نادي النصر، ويتمسك أيضًا كاسترو بفكرة عدم ضم حارس مرمى أجنبي، على الرغم من وجود أكثر من حارس مميز مُتاح من أجل التعاقد معه.

والوضع الآن هو أن أوسبينا يُعاني من إصابة، بالإضافة إلى إيقاف نواف العقيدي 5 أشهر من جانب لجنة الاحتراف بسبب أزمة المنتخب السعودي، وراغد النجار تعرض للإصابة، وأصبح الآن الحارس المتاح هو وليد عبد الله.

ذنب دي خيا في رقبة كاسترو

كان الحارس الإسباني دافيد دي خيا؛ حارس مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، قريبًا من الانتقال إلى النصر مرتين، الأولى في صيف 2023 والثانية في شتاء 2024، ولكن كاسترو رفض فكرة ضم حارس مرمى أجنبي جديد، والاكتفاء بالأسماء الموجودة.

وأصبح النصر الآن بحاجة إلى حارس مرمى جاهز للمشاركة، وفي نفس الوقت يحتاج دي خيا إلى فريق ليلعب في صفوفه، حيث ظل حتى الآن دون أي فريق!

ويفكر دي خيا في الاعتزال مبكرًا وهو يبلغ من العمر 32 عامًا فقط، ليكون ذنبه في رقبة كاسترو الذي رفض مبدأ تعاقد النصر مع حارس مرمى أجنبي بدلًا من أوسبينا!

SHAHID