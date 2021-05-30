دي يونج: لست متفاجئًا من أنباء إقالة كومان، النتائج ليست الأفضل!

لكن أتمنى استمراره.

لم يتفاجأ نجم برشلونة فرينكي دي يونج من الأنباء المتواترة عن إمكانية رحيل رونالد كومان عن النادي الكتالوني، إلا أنه أعرب بوضوح عن رغبته في بقاء المدرب بمنصبه.

ولا يزال مستقبل كومان مع برشلونة مجهولًا وسط طرح الصحف لأسماء كثيرة لخلافته والتأكيد على رغبة جوان لابورتا في إقالته.

وبالنسبة لدي يونج، فإن كومان يستحق البقاء مع البرسا حتى نهاية عقده في صيف 2022، وإن كانت النتائج لم تكن كالمرجوة في أول مواسم الهولندي بكامب نو.

الدولي الهولندي في تصريحات للإعلام قال "يتم كتابة الكثير الآن، ليس لدي اتصال بأشخاص داخل النادي الآن ولا مع كومان حتى".

كما أضاف "لذلك لا أعرف ماذا سيحدث، ما أسمعه هو نفس ما تسمعه أنت والجميع أيضًا. لا أعرف ما إذا كان هذا الأمر صحيحًا (أن كومان سيغادر)".

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وتابع دي يونج "لا يمكنني الحكم على ذلك، كل ما يمكنني قوله أنني على علاقة جيدة مع كومان، بالنسبة لي هو مدرب جيد لذلك آمل أن يبقى".

وأتم "برشلونة بالطبع هو أحد أكبر الأندية في العالم، فإذا لم تصبح بطلًا ستتواجد الكثير من الانزعاجات، لذلك لست متفاجئًا من هذه التكهنات".

الجدير بالذكر أن كومان قاد برشلونة لتحقيق لقب كأس ملك إسبانيا مع احتلال المركز الثالث في الدوري الإسباني والخروج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.